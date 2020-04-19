شكرا لقرائتكم خبر عن من منازلهم.. نجوم الفن يشاركون فى كليب "خليك فى البيت" لـ أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد سعد على اليوتيوب فيديو كليب جديد بعنوان "خليك فى البيت" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع طه الحكيم ومن إخراج مصطفى فؤاد، الكليب تم تصويره فى فيلا أحمد سعد وتم عمل الاحترازات الوقائية من خلال فريق التصوير.



احمد سعد

وشارك فى تصوير الكليب عدد كبير من النجوم وذلك أثناء تواجدهم فى منازلهم وهم عمرو سعد وهانى رمزى وعمرو يوسف وبيومى فؤاد ومى سليم ورحاب الجمل وتوتا و أوس أوس ونجوم كرة القدم عصام الحضرى وأحمد حسن ومحمود كهربا والمهندس هشام الجزار كما شارك أيضا الأطفال جودى أحمدسعد وأحمد احمد سعد وإيمى محمود الباز ومنير محمود الباز وانس جمال فاروق ويونس إسلام الشكشاكي.

وتقول كلمات "خليك فى البيت": الوقت خلاص مش مستحمل تاني استهتار، مستقبل جاي متوقف على حبة إصرار، خليك في البيت وده أحسن ليا وليك، خليك في البيت ده قرار مش بس شعار، خليك في البيت .

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وطرح مؤخرا المطرب احمد سعد أغنية "مين يلومنى" تتر مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد "البرنس"، المقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى المقبل، وهى من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقى وحققت نسب مشاهدة عالية.