شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى عن تأثير فيروس كورونا: نمر بأكبر عملية خداع فى تاريخ البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب محمود العسيلي، أن العالم كله يتعرض لعملية خداع كبيرة وتهويل فيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا المستجد وأضراره على البشر في دول العالم المختلفة، وغرد "العسيلي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "سيشهد التاريخ إننا نشهد ونمر بأكبرعملية خداع في تاريخ البشرية .. حجم التهويل و التخويف غير منطقي وغير مبرر .. كوفيد_19 #كورونا".



محمود العسيلى على تويتر

وعلى جانب آخر، لمح المطرب محمود العسيلي عن تعاون قريب مع المطرب بهاء سلطان، بعد نشره لصورة تجمعهما سوياً عن حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "مع ليفل الوحش في الغنا، قريباً بهاء سلطان".

Advertisements

الصورة التي نشرها العسيلي عبر حسابه، تبدو أنها قريبة لتواجد الكثير من العمال والأشخاص خلفهم وهم يرتدون كمامات طبية التزماً بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووصل النجم محمود العسيلى مؤخراً، إلى مليون مشترك عبر قناته على "يوتيوب"، حيث احتفل العسيلى بهذا الرقم الجديد عبر حسابه على "تويتر"، ونشر فيديو الإحتفال بوصوله لمليون مشترك معلقا "احب اشكر كل واحدو واحده اشتركوا فى قناتى وإن دا ماكنش هيحصل من غير دعمكم وإيمانكم بالمحتوى اللى أنا باقدمه.. دا مشروع ابتديناه سوا وهانكمل فيه سوا بإذن الله.. يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم وأفضل اقدملكم احلى حاجة جوايا ونكبر اكتر مع بعض".