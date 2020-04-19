شكرا لقرائتكم خبر عن مقالب الربيع مع نجوم الزمن الجميل ..هزار هند رستم مع الحكومة كان هيقلب جد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى الربيع حاملا معه الكثير من الذكريات والحكايات التى يختزنها كل من فى ذاكرته ولا ينساها وتتجدد كل عام ونحن نحتفل بأعياد الربيع وشم النسيم.

وكان لنجوم الزمن الجميل الكثير من الذكريات والطرائف والحكايات التى وقعت لهم فى شم النسيم ظلوا يذكرونها حتى وفاتهم.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى احتفالات أعياد الربيع عام 1961 ذكر عدد من نجوم الزمن الجميل بعض المواقف التى حدثت لهم فى شم النسيم، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة هند رستم والتى تحدثت عن موقف تعرضت له ليلة شم النسيم حيث اضطرتها ظروف العمل أن تبقى فى الاستديو حتى الخامسة صباحاً.

وقالت مارلين مونرو الشرق أنها بعدما انتهت من عملها أرادت أن تريح أعصابها، ووجدت أن أحسن طريقة هى أن تتنزه بسيارتها فى الشوارع فى هذا الوقت المبكر لتنستشق هواء النسيم.

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وأوضحت هند رستم أنها كانت ترافقها خادمتها المسئولة عن العناية بملابسها، وخرجت بسيارتها على طريق الكورنيش فى المسافة الواقعة بين كوبرى إمبابة ومدخل القاهرة، حيث وقفت بالسيارة وبدأت تدخن سيجارة وتتحدث إلى خادمتها.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أنها أثناء وقوفها اقترب من سيارتها أحد رجال البوليس، ونظر إلى داخل السيارة وقال فى حدة :" إنتى واقفة كدة ليه ياست انتى فى الوقت ده"

وأرادت هند رستم مداعبة رجل البوليس فردت قائلة:" النهردة شم النسيم ، كل سنة وأنت طيب" ، ولكن هذا الرد يبدو أنه لم يعجب رجل البوليس، فصرخ فى وجه النجمة الكبيرة قائلا:" انتى بتهزرى مع الحكومة ولا إيه؟"

وأضافت مارلين مونرو الشرق إلى أن الهزار كان سينقلب للجد بعد غضب رجل الشرطة، ولكنها تداركت لموقف وعرفته بنفسها وبأنها انتهت لتوها من تصوير أحد أعمالها، فاعتذر لها رجل الشرطة وانتهى الموقف على خير.