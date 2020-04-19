شكرا لقرائتكم خبر عن خليك جدع الريح مبتهزش جبال.. الأغنية الكاملة لمسلسل البرنس لـ "عمر كمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل، الأغنية الكاملة لمسلسل البرنس، التي تحمل نفس الاسم، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لمطرب المهرجاتات الشعبي عمر كمال.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: انت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك ايمين، اوعي تخش طريق بطال، ربك كبير شايلك خير".

وانتهى رمضان، من تصوير مسلسل "البرنس" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل 3 أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التى سبقت الزفاف عدة مشاهد فى منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.

Advertisements



