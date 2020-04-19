شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب ينتهى من تصوير مشاهده فى مسلسل "الفتوة" قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر داخل العمل بمسلسل الفتوة أن الفنان الراحل احمد دياب انتهى من تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل قبل وفاته .قبل أيام

وشارك الفنان أحمد دياب في العديد من المسلسلات الدرامية مؤخرا كا آخرها دور وزير الثقافة مع عادل إمام بمسلسل "عفاريت عدلى علام"، ‏بجانب مشاركته خلال الجزء الثانى من مسلسل "الجماعة" بدور حيدر باشا، ‏وغلب على أدواره طابع الأرستقراطية.‏

وفى سياق متصل، يجرى حالياً المخرج حسين المنباوى عمليات المونتاج والجرافيكس للحلقات الأولى من مسلسل "الفتوة" بالتزامن مع التصوير، وذلك من أجل تسليم الحلقات الأولى للعمل لشركة سينرجى المنتجة للمسلسل، والتى بدورها ترسلها للقنوات العارضة، حيث من المقرر أن تعرض قناة الحياة المسلسل على شاشتها فى رمضان.

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وطرحت الشركة المنتجة للعمل، البرومو الدعائى الأول، والذى ظهر فيه أبطال المسلسل بـ النبوت، والملاية اللف، واحتوى أيضاً على عدة أزمات بين كبير الفتوات، وكبير المدبح، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والإثارة، كما كشفت الشركة عن الأغنية الدعائية بعنوان "البذرة الطيبة" للمطرب الشعبى أحمد شيبة.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.