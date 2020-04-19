شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لنجمة مسلسل La Casa De Papel بعد تعافيها من فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الممثلة الاسبانية إيتزيار إيتونيو Itziar Ituno الشهيرة بـ (راكيل) نجمة مسلسل La Casa De Papel، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصور جديدة لها بعد أن أعلنت شفاءها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت راكيل صورها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، منذ قليل، بعد انتشار الكثير من التقارير التي أكدت تعافيها من الفيروس بشكل نهائي عقب فترة العزل الصحي المنزلي التي نفذتها بعناية شديدة.

وكانت الممثلة الإسبانية إيتزيارإيتونيو قد كشفت في منتصف مارس الماضي، عن إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع انستجرام، مشيرة أنها ظهر لديها الأعراض وأجرت اختبار وجاءت النتيجة إيجابية، موضحة أنها بخير ولكن ذلك المرض معدٍ وخطير للغاية للأشخاص الذين لا يملكون مناعة قوية.

وأوضحت، أن أفضل طريقة لمساعدة وحماية أنفسنا والحفاظ على سلامتنا ليس فقط ولكن حماية الأخرين، حيث البقاء فى المنزل وعدم المغادرة إذا لم يكن ذلك ضروريا.

Advertisements



إيتزيار إيتونيو

وفى سياق متصل، حصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papelعلى المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.

ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papelحول اعتقاد البروفيسور أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.