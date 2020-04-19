شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيري تنعي قطتها: "أتمنى ترتاحي فى طبق سلمون وجنة النعناع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية كاتي بيري، مجموعة من الصور لها مع قطتها المدللة كيتي التي توفيت بالأمس، وعبرت "كاتي" عن حزنها الشديد لفقدان قطتها التي تعتبرها صديقتها في جميع أمور حياتها السعيدة والحزينة، ونشرت مجموعة من الصور تجمعهما على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ونعتها قائلة: " هذا القط محبوب للكثيرين. للأسف ، أكملت كيتي حياتها التاسعة الليلة الماضية. أتمنى أن ترتاح في شرائح سمك السلمون ورز التونة في جنة النعناع البري. كيتي، شكرا على الحضن والرفقة على طول الطريق".

وكانت النجمة العالمية كاتي بيري قد ألمحت خلال محادثة مع معجبيها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" إنها ستقيم في لاس فيجاس .



النجمة العالمية تنعى قطتها

فالنجمة العالمية كاتي بيري ذات ال (35 عاما) التي تنتظر طفلها الأولي من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم قالت إنها تسعي للموازنة بين كونها "أم" وإنجاز المزيد من أعمالها الفنية وتريد مواصلة حياتها بشكل براق بأحياء الحفلات الضخمة المذهلة وقد تكون إقامتها في لاس فيجاس هي الحل الأمثل لها، وذلك حسب موقع "أي بي سي نيوز راديو".

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وقد أخبرت مصادر لصحيفة لاس فيجاس ريفيو جورنال قبل عام أن كاتي بيري تقوم بجولة غيررسمية في "Colosseum at Caesars Palace" وكان بصحبتها إحدي مسئولي المكان لمناقشة إقامة محتملة للنجمة الشهيرة.

يذكر أن كاتي بيري كشفت مؤخرا مع خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم عن جنس مولودهما الأول الذي كشفوا عن انتظاره في بداية شهر مارس الماضي، فقد فاجأت كاتي بيري محبيها بأنها ستكون أم لـ " فتاة " ، فنشرت كاتي علي " إنستجرام " صورة لأورلاندو وعلي وجهه الكثير من فقاعات الصابون ذات اللون الوردي الفاتح وعلقت علي الصورة و كتبت: "أنها فتاة "، وقد انهالت التعليقات علي صورة أورلاندو بلوم بالتهنئة، وما لفت الأنظار أن مصمم الأزياء الشهير جيرمي سكوت علق علي الصورة فكتب لن استطيع الانتظار لأصمم ملابسها .