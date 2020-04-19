شكرا لقرائتكم خبر عن بيض بالكمامات.. النجمة نور تحتفل بأعياد الربيع وتلوين البيض مع أولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية نور، بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وشم النسيم، بتلوين البيض، والأغرب أنها رسمت على البيض "كمامات" فى إشارة إلى الوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ونشرت نور، صورة لها مع طبق البيض الملون، عبر حسابها على انستجرام، صجبتها بتعليق: "الربيع وصل، أصبحت أنا وأولادي أكثر إبداعًا هذا العام فى تلوين البيض، عيد فصح سعيد". ⠀





من ناحية أخرى، تشارك الفنانة نور فى موسم دراما رمضام مع النجم محمد رمضان،بمسلسل البرنس حيث انتهى فريق العمل من تصوير المسلسل نهائياً بعدما استغرق التصوير 3 أشهر، صورت من خلالها أسرة المسلسل فى أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، أكتوبر، شوارع خارجية، مصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وأخرهم الكيت كات .

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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وكانت النجمة اللبنانية نور، قد كشفت أن اسمها الحقيقى هو ماريان، وأنها متجوزة ولديها طفلان هما ليوناردو وليديا،

وكشفت نور، عن أغرب موقف حدث لها عند مجيئها إلى مصر، ردا على سؤال أحد متابعيها عبر أسئلة ستورى إنستجرام، قائلة: "كان فى أغنية لبنانية للفنان وليد توفيق بيقول فيها (على كوبرى 6 أكتوبر أنا شفت غزال متحير)، كنت بسمعها طول عمرى (على كوبرى ستك توبر) ومفهمتش الأغنية غير لما جيت مصر".

وأشارت نور، إلى أن فيلم "شورت وفانلة وكاب" أمام أحمد السقا وشريف منير، هو العمل الذى كان سببا فى شهرتها الفنية، وأن أغنية "نورعينى" هى أكثر الأغانى التى تحب سماعها للنجم تامر حسنى، وأكثر أغنية تحبها لمصطفى قمر هى أغنية فيلم "أصحاب ولا بيزنس".