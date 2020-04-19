عمرو يوسف ينهار ويطالب السلطات المصرية إعادته إلى بلده والأخيرة تستجيب

دخل الفنان عمرو يسري، في نوبة بكاء خلال بث مباشر قام به عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال إعلان رغبته في العودة للبلاد قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وناشد يسري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل سريعاً لإنقاذه وإنقاذ عدد من المصريين العالقين هناك بسبب الإجراءات المنفذة للوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements

وقال يسري، في بث مباشر إنه كان يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية وكان مقرراً العودة في 18 مارس ولكن مع التطورات السريعة التي شهدها العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد لم يتمكن من اللحاق بالطائرات التي أرسلتها مصر إلى هناك لعودة العالقين.

وتابع أنه فوجئ أن الطائرات ستقل المصريين من واشنطن، فيما هو يتواجد في نيويورك، والمسافة بينهما 5 ساعات، لذا لم يستطع اللحاق بالطائرات، وتابع خلال البث أن هناك قراراً جديداً تم إصداره بعودة المصريين العالقين، ولكن هذه المرة هناك بنود خاصة عليه أن يوافق عليها قبل ركوب الطائرة.

وقال: «ربنا عالم وضع الناس وإمكانيتهم»، وناشد يسري الرئيس بالتدخل مؤكداً أنه لا أحد يعرف كيف يعيش هو وآخرون في الولايات المتحدة منذ شهر وأكثر، ومن أين يصرفون.

وأكدت مصادر مقربة من عمرو أنه تواصل مع السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم حالياً التنسيق معه للعودة على متن أقرب طائرة عائدة من أمريكا خلال الفترة المقبلة.

اقرئي ايضا : ابنتا نيللي كريم تخطفنان الأنظار بجمالهما في أول ظهور لهما