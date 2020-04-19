دنيا بطمة تفتح حساب خاص بابنتها غزل قبل أن تبلغ عامها الأول

افتتحت الفنانة دنيا بطمة حساب جديد على انستغرام خاص بابنتها الصغيرة غزل التي لم تبلغ بعد عامها الأول.
وقد حصل الحساب بعد يوم واحد فقط من افتتاحه على 70 ألف متابع. وأوضحت دنيا أن الحساب ستديره هي وزوجها محمد الترك.
وقد نشرت دنيا صورًا من مراحل حياة غزل حتّى قبل ولادتها، أي عندما كانت في رحم والدتها، إلى مراحل التحضيرات قبل الولادة، ولحظة وصولها في غرفة الولادة.
وكانت دنيا قد أعلنت عن افتتاح حساب ابنتها غزل الجديد والخاص بها عبر صورة نشرتها لها بشعر "منكوش" أرفقتها بتعليق جاء فيه: "ضيفو أميرتي الصغيرة زوزوات بحسابها الجديد. عمري الشعرات الكررلي.قريبًا لايف من حسابها".
ومن بين المشاهير الذين قاموا بخطوة مماثلة هما الثناني التركي بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفجان حيث افتتحا حساب خاص بابنهما على موقع انستغرام حتى قبل ولادته، وقد حظي الحساب بأكثر من ٦٠ ألف متابع خلال ساعات فقط من افتتاحه.
شاهدوا صور غزل ابنة دنيا بطمة، هل تؤيديون فكرة فتح حساب خاص بطفلة صغيرة لا تتعدى العام الأول؟
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