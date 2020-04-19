دنيا بطمة تنشر صورة لابنتها غزل بشعر "منكوش" في الحجر المنزلي

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة على حسابها في موقع"إنستغرام" صورة جديدة لابنتها غزل من الحجر المنزلي لفتت الأنظار بضحكتها وشعرها وملامحها القريبة جدًا من ملامح والدتها.
وبدت فيها الطفلة بشعر مجعد "منكوش" وغير مسرّح. وحققت الصورة أكثر من 100 ألف إعجاب بعد يوم من نشرها، علماً أن الفنانة منعت خاصية التعليقات عليها.
وكانت اللافت أن بطمة أعلنت من خلال البوست عن افتتاح حساب جديد على انستغرام خاص بغزل وكتبت: "ضيفو أميرتي الصغيرة زوزوات بحسابها الجديد. عمري الشعرات الكررلي.قريبًا لايف من حسابها".
ويشار إلى أن دنيا أعلنت في وقت لاحق من خلال بوستر دعائي مشاركتها في أوبريت "إحنا قدها" إلى جانب كل من الفنانين أيمن زبيب والضيف أحمد زاهر وشيراز وماهر أحمد ومراد ملحم وعمار الكوفي وسامي باي. وتم بثها مؤخراً على قناة "أنا ميوزيك" على يوتيوب وهي من كلمات الشاعر عماد الأسعد وتلحين أحمد زعيم وتوزيع حمزة الغازي.
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