شاهد .. طفل معلق بسلك كهربائي على ارتفاع 15 مترا من الأرض

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 05:47 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لصبي معلق بسلك كهرباء على علو 15 مترا من الأرض في الهواء .

وهو ما أكدت السلطات المحلية في إندونيسيا حقيقة حدوثه يوم الخميس الماضي بأن طفلا يدعى ” نادين ” يبلغ من العمر 9 سنوات كان يلعب مع أصدقائه بجانب كبلات الجهد العالي في منطقة كوروج في تانجيرانج بمدينة بانتين .

وأن الصبي لم يدرك أن الكبلات بصدد التثبيت فأمسك بأحدها وهو ما زال على ارتفاع منخفض ثم تم رفعه في الهواء وارتفع معه الصبي 15 مترا فوق سطح الأرض وفقا لما صرح به رئيس الطوارئ والخدمات اللوجستية في وكالة تانجيرانج للتخفيف من الكوارث لوسائل الإعلام المحلية .

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ويظهر الصبي في مقطع الفيديو وهو يصرخ قائلا : ” من فضلك ليس لدي قبضة قوية .. أريد أن أنزل ” .

وسارع السكان للعثور على أشياء لينة مثل المراتب ليهبط عليها .. وسقط في النهاية ثم تم نقله إلى المستشفى حيث أصيب بجروح طفيفة فقط .