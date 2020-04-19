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كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 05:47 مساءً - كشفت صحيفة ” القبس ” الكويتية عن قرار النائب العام في الكويت المستشار ” ضرار العسعوسي ” بإيقاف الإعلامية الكويتية الجنسية ومن أصول مصرية ” داليا بدران ” .
وذلك بتهمة الإساءة للكويت والقوات المسلحة وسيتم استكمال التحقيقات معها يوم غد الإثنين .
وكان قد وجه ضد داليا بدران بلاغا بتهمة زعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفوضى والفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج .
على خلفية بعض التغريدات المنسوبة إليها والتي وصفت بـإنها مثيرة للفتنة والفوضى .. مما دفع عددا من المحامين لتقديم شكاوى ضدها للمطالبة بمحاسبتها وطالب الكويتيين بسحب جنسيتها .
وقامت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتحويل قضية داليا بدران قبل عدة أيام إلى النيابة العامة للتحقيق معها .
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف إعلامية عربية بعد إسائتها للكويت والقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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