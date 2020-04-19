إيقاف إعلامية عربية بعد إسائتها للكويت والقوات المسلحة

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 05:47 مساءً - كشفت صحيفة ” القبس ” الكويتية عن قرار النائب العام في الكويت المستشار ” ضرار العسعوسي ” بإيقاف الإعلامية الكويتية الجنسية ومن أصول مصرية ” داليا بدران ” .

وذلك بتهمة الإساءة للكويت والقوات المسلحة وسيتم استكمال التحقيقات معها يوم غد الإثنين .

وكان قد وجه ضد داليا بدران بلاغا بتهمة زعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفوضى والفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج .

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على خلفية بعض التغريدات المنسوبة إليها والتي وصفت بـإنها مثيرة للفتنة والفوضى .. مما دفع عددا من المحامين لتقديم شكاوى ضدها للمطالبة بمحاسبتها وطالب الكويتيين بسحب جنسيتها .

وقامت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتحويل قضية داليا بدران قبل عدة أيام إلى النيابة العامة للتحقيق معها .