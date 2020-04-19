لن تصدق كم بلغت تكلفة إطلالة ياسمين صبري في عقد قرانها !

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 05:47 مساءً - دائما ما تحرص الفنانة “ياسمين صبري” علي إختيار أجمل الإطلالات في المناسبات العالمية والحفلات التى تظهر فيها، وأخرهم إطللالتها البسيطة الأنيقة التى أعتمدتها في عقد قرانها منذ عدة أيام علي رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة” .

حيث أختارت ياسمين فستان عقد قرانها من دار أزياء جيوفينشي Givenchy العريقة. وقد وصل سعر الفستان إلى ٢٣٢٧ دولارا، أي ما يعادل 37 ألفا و290 جنيه مصري، أما الحذاء فحمل توقيع دار Christian Louboutin، ووصل سعره إلى 920 دولارا، أي 14 ألفا و490 جنيه مصري.كما ارتدت ياسمين عقد من تصميم دار Cartier .

Advertisements

حيث بدت العروس في غاية النعومة وتركت شعرها منسدلًا مع تزينها بمجوهرات ماسية. مرتدية فستان أبيض بسيط بتصميم V-Neck طويلة ولكنها عدلت تعديل بسيط على الفستان الأصلي بوضع قطعة من الشيفون التي صمم منها باقي الفستان في هذه المنطقة.

ويُذكر أن أعلن أبو هشيمة أرتباطة رسمياً بـ ياسمين صبري منذ عدة أيام في أحتفال عائلي بسيط؛ احتراماً للإجراءات الاحترازية المتّبعة من أجل محاربة فيروس كورونا بمنع التجمعات، على أن يتم الاحتفال بالزاوج وإقامة حفل كبير قريبا، كما كشف عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل حوالى ثلاثة أشهر، وأنه وسيتم عقد القران خلال ثلاثة أشهر أي بعد رمضان