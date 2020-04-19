تشييع جثمان العراقية ” ملاك الزبيدي ” ضحية العنف الأسري

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 05:47 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يسجل لحظة تشييع جثمان الشابة العراقية ” ملاك الزبيدي ” إلى مثواها الأخير .

والتي وافتها المنية يوم أمس بعد مرور عدة أيام على واقعة إضرامها النار في نفسها نتيجة تعرضها للعنف الأسري والتعذيب من قبل زوجها .

وشهدت مراسم تشييع ملاك الزبيدي الاجراءات والاحتياطات الاحترازية التي أقرتها السلطات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وحضر أهلها وعشائر من مدينتها مدينة النجف بالحصول على موافقة قوات الشرطة .. وأكد الحضور على أن القضية لن تترك دون الوصول إلى الحقيقة وسيأخذ القانون مجراه .