كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 05:47 مساءً - تحدثت الاعلامية الكويتية حليمة بولند عن تغيرات كبيرة طرأت على شخصيتها أثناء فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورنا المستجد.
وقالت حليمة بولند في تصريحات لبرنامج “هنا الكويت” أن تغيرات كبيرة وصادمة لمتابعيها طرأت على شخصيتها سواءا من ناحية الطبخ او الجانب الديني بسبب هذه الازمة.
واعتبرت حليمة أن أهم ما تغير في حياتها هو اهتمامها بالطبخ بعد أن كانت لا تستطيع حتى طهي البيض أصبحت الآن طباخة ماهرة تعد الكثير من الأطباق الصعبة برياني ومطبق زبيدي ومموش ربيان.
كما تحدثت حليمة بولند عن تأثرها روحانياً بهذه الأزمة قائلة: “الاحساس بالنعم وشكر رب العالمين على نعم ما كنا حاسين فيها”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حليمة بولند تفاجىء متابعيها بتغيرات كبيرة في شخصيتها بسبب “كورونا”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.