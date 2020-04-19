لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
هاجمت الإعلامية المصرية لميس الحديدي الفنان محمد رمضان، وذلك بسبب احتفاله مؤخرا بانتها تصوير مسلسله “البرنس”، بحضور عدد كبير من فريق العمل، دون مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
الإعلامية المصرية قالت: “الفنان محمد رمضان أنا بكن له الكثير من التقدير، لكني انزعجت جدا من صورته مع فريق العمل بدون تباعد بدون ماسكات، وهو المفروض يكون قدوة ونموذج للالتزام أمام الناس”.
وكان الفنان المصري محمد رمضان قد احتفل مؤخرا بانتهاء تصوير مسلسله الجديد “البرنس”، بحضور عدد كبير من فريق عمل المسلسل.
الفنان المصري نشر مقطع فيديو من الاحتفال، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ظهر فيها برفقة الفنانة نور، والفنان أحمد زاهر، والمخرج محمد سامي، بالإضافة لعدد كبير من فريق العمل خلف الكاميرا، وظهروا جميعا وهم يصيحون قائلين: “فركش”.
رمضان أرفق المقطع بتعليق قال فيه: “الحمد لله رب العالمين، انتهينا أمس من تصوير مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامى، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقى، إنتاج تامر مرسى، ثقة فى الله نجاح”.
الفنان المصري تعرض لهجوم عنيف من جمهوره بسبب هذا المقطع، حيث اتهموه بعدم الالتزام بالقواعد المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، حيث قال أحدهم: “هي كورونا موصلتش عندكم يا نجم ولا إيه؟”، وقال آخر: “إزاي التجمعات دي؟”، وقال ثالث: “أسرع طريقة لانتشار كورونا”.
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