مدحت العدل: عادل إمام هو الأسطورة الحقيقية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الكاتب المصري مدحت العدل، عن الفنان الكبير عادل إمام، وذلك في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”.

مدحت العدل قال في تغريدته: “الزعيم عادل إمام الأسطورة الحقيقية وكبيرنا اللي مكبرنا.. ربنا يديك الصحة وتفضل في حياتنا رمز وقيمة”.

جاء ذلك بعد إطلاق الفنان المصري محمد رمضان على نفسه لقب الأسطورة خاصة بعد عرض مسلسل “الأسطورة”، الذي عرض قبل عامين.

وكان الكاتب والسيناريست مدحت العدل، قد علق على أوبريت “إنت أقوى”، الذي انطلق عرضه الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة قائلا: إن الفكرة أعجبته وتحمس لها وقمنا بتقسيم أنفسنا لفريق عمل للتواصل مع الفنانين، وكان من نصيبي أني أكلم محمد منير وده من حظي السعيد لأنه عشرة عمري.. منذ الوهلة الأولى لما هاتفت الكينج محمد منير قال لي “أنا معاكم” ، رغم أنه لم يشارك في أوبريتات جماعية لكنه قرر فورًا بلا تردد المشاركة”.

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وعن عدم مشاركة الفنان عمرو دياب في الأوبريت قال: “هناك عدة أسباب حالت وجود عمرو دياب في الأوبريت، أبرزها أن النجم الكبير لا يفضل المشاركة في الأعمال الجماعية، ولهذا السبب لم يعرض عليه الأمر من البداية، وله تجارب سابقة في الحلم العربي وبالتالي لم أعرض عليه”.

وأضاف: “عارف إن عمرو دياب لما يسمع هو أول واحد هيكلمني ويقولي مبروك على الأوبريت”.

أوبريت “أنت أقوى”، بمثابة رسالة مصر للإنسانية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويشارك في غنائه عدد من نجوم مصر والوطن العربي أبرزهم: محمد منير ووائل جسار وصابر الرباعي وسميرة سعيد وكارول سماحة وتامر حسني.

الأوبريت من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وتسجيل عبدالرحمن الشوقي وهيثم راضي.