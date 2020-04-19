نجلاء بدر: أعمال رمضان تمت في ظروف قاسية وكلنا أبطال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية نجلاء بدر، رسالة خاصة لزملائها الفنانين المشاركين في السباق الرمضاني المقبل، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

نجلاء بدر، هنأت كل النجوم المشاركين في السباق الرمضاني، وقاموا بتصوير أعمالهم في ظروف صعبة ليقدم أعمالا مبهرة ومتنوعة ومختلفة ومميزة.

وأضافت، أن الدراما المصرية ستتربع على العرش هذا العام، وطالبت الجميع بالاستمتاع بمشاهدة الأعمال دون تنمر أو تصيد ولا رصد ولا افتعال.

وتابعت: “كانت ظروف قاسية على كل واحد شارك أمام الكاميرا أو خلفها أو جنبها أو حتى قعد على مكتبه من أكبرنا لأصغرنا ما حدش مستحمل بجد غير انه يسمع كلمة حلوة بعد كل المجهود النفسي قبل الجسدي أو العقلي المبذول”، واختتمت كلامها بشكر الجميع ووصفتهم بالأبطال وأنها واحدة منهم.

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يذكر أن نجلاء بدر تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “البرنس” مع الفنان محمد رمضان، مع النجم محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، ودنيا عبد العزيز، صفاء الطوخي، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة “سينرجي”، وتأليف وإخراج محمد سامي.

كما تشارك في مسلسل ”الفتوة” بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل في زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.