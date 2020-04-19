وفاة شقيقة الفنانة نهال عنبر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت منذ قليل بهرة عنبر، شقيقة الفنانة المصرية نهال عنبر، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، قال في تصريحات صحفية: “توفيت بهرة منذ نصف ساعة داخل المستشفى، وتتواجد الفنانة نهال عنبر حاليًا معها، ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن”.

وكانت نهال عنبر نشرت على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، منذ أيام، صورة لشقيقتها، كتبت عليها: “ادعوا لبهرة أختي وحبيبتي الوحيدة إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة”.

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يُذكر أن بهرة شاركت العام الماضي في فيلم قصير بعنوان “مفتاح الحياة”، كما أن لها العديد من الأمسيات الغنائية.

على صعيد آخر، شاركت نهال عنبر، في موسم رمضان 2019، من خلال ‏مسلسل “حكايتي”، بجانب كلاً من ياسمين صبري، ووفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو عوف، أحمد بدير، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، و‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي».

وقامت نهال بدور والدة أحمد صلاح حسني التي حاربت قصة حبه لياسمين صبري في أولى حلقات المسلسل، ولكن تحسنت علاقتهما بعد ذلك.

الفنانة المصرية تقدم حاليا برنامج «كلام ستات»، مع هيدي كرم وشيريهان أبو الحسن، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا.