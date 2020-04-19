بسمة ترد على متابع سخر من جدها اليهودي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية بسمة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة من طفولتها، خلال مشاركتها في أول عمل فني لها خلال مشاركتها في عمل ياباني.

بسمة، علقت على الصورة قائلة: “أول مرة في حياتي أقف قدام كاميرا.. عيلة صغيرة، لا فاهمة يعني إيه كاميرا ولا تصوير ولا عارفة مين الناس دول.. بس لحد النهاردة فاكرة اليوم ده”.

وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها، ولكنها لم تخل من انتقاد أحد الأشخاص الذي تساءل: “هما دول أهلك اليهود؟”، وردت عليه قائلة: “هم صناع أفلام تسجيلية من اليابان، ولو كانوا أهلي هكون فخورة جدًا على فكرة”.

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وكانت بسمة، قد تحدثت في لقاء تلفزيوني سابق عن تعرضها لبعض المشاكل بسبب ديانة جدها يوسف درويش، اليهودي الديانة، مؤكدة أنها فخورة به، لأنه كان ضد الصهيونية من أساسها، كما شارك في ثورة 1919، وكان طفلًا وقتها.

وأضافت، أن جدها درس الحقوق في فرنسا، وعاد إلى مصر محاميًا، وكان يتلقى قضايا عادية، لكنه قرر أن يتولى قضايا العمال في مصر الذين لا يجدون من يدافع عنهم، مشيرة إلى أن أشقاء جدها لم يهاجروا إلى إسرائيل مطلقًا، لكنهم هاجروا إلى أمريكا في مناطق مختلفة.

من ناحية أخرى تشارك بسمة في فيلم “ماكو”، ويشاركها البطولة فيه ناهد السباعي، والنجم التركي مراد يلدريم، ونيقولا معوض، وبسمة، وسارة الشامي، وخالد أنور، ومحمد مهران، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة مثيرة تحت مياة البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن العبارة سالم إكسبريس، وهو من أوائل الأفلام التي تدور أحداثه تحت الماء.