هيفاء وهبى لجمهورها : استمتعوا بالعيد فى البيت عشان سلامتكم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي علي تهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وقالت علي صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" : من منزلي لمنزلكم أهنأكم بالعيد وأتمنى أن تستمتعوا بالعيد حفاظا علي سلامتكم في المنزل. من ناحية أخرى وجهت النجمة هيفاء وهبى رسالة توعية جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خصصتها هذه المرة لتلسيط الضوء على أهمية الإعتناء بكبار السن. Advertisements ونشرت عبر خاصية "ستوريز" على "إنستجرام" صورة أكدت من خلالها أهمية ممارسة الرياضة مع المتقدمين في السن وخصوصاً الجدّ والجدة خلال فترة الحجر المنزلى. وكتبت وهبي على الصورة المرفقة التي نشرتها: "هل تعيش مع جدك أو جدتك؟ ساعدهما على الحركة عبر ممارسة الرياضة سويا"، مطالبة متابعيها نشر الفيديوهات معهم. وتأجل لهيفاء وهبى هذ العام مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

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