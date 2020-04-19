شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة نهال عنبر ودفنها بمقابر الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا منذ قليل السيدة بهرة شقيقة الفنانة نهال عنبر ويتم تشييع الجثمان بعد صلاة العصر ويتم دفنها بطريق الواحات كما أكد نقيب المهن التمثيلية الفنان اشرف زكى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وطالبت مؤخرا الفنانة نهال عنبر متابعيها بموقع "انستجرام"، بالدعاء لشقيقتها بهرة، والتي تواجدت فى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث نشرت صورة لها، معلقة عليها :" دعواتكم لاختي الوحيده الغالية بهره اللي مليش غيرها في الدنيا أن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بالف سلامه امين يا رب".

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وتشارك الفنانة نهال عنبر في دراما رمضان المقبل في مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتى" العام الماضى.