شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة آنى إيلونيز بعد انتهاء الموسم الثامن من Chicago Fire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة NBC، عن مغادرة الممثلة آني إيلونيز، لـ مسلسل Chicago Fire، وذلك بعد انتهاء الموسم الثامن من العمل، ولم تظهر فى الموسم التاسع من العمل الذى سيعرض فى الموسم التليفزيونى 2020-21، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale"، تلعب إيلونيز دور Emily Foster في المسلسل الدرامي ، وكانت قد انضمت لسلسلة الدراما، فى الموسم السابع من العمل.

السلسلة تتبع الحياة الشخصية وحياة العمل للمسعفين الطبيين ورجال الإطفاء في شيكاغو الذين يعملون على Engine 51 و Truck 81 و Ambulance و Battalion 25.

مسلسل Chicago Fire، عرض لأول مرة فى 10 أكتوبر عام 2012، وهو فكرة وتأليف مايكل براندت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، تايلور كينى، جون سيدا، لوران جيرمان، كريستيان ستولتى، جيسى سبينسر، ماريسكا هارجيتاى.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة مجموعة من رجال اﻹطفاء، فى قسم مكافحة الحرائق بشيكاغو، والصعاب التى يواجهونها يوميًا، إضافة إلى علاقتهم ببعضهم البعض، والتى يشوبها العديد من التغيرات.

Advertisements

على أن يصل الموسم الخامس والأخير من مسلسل "Blindspot"، الذى يعرض على شبكة NBC، يوم 30 أبريل الجارى، بدلا من عرضه الصيف المقبل، وذلك فى محاولة من الشبكة بالترفيه عن متابعى العمل، بسبب ما يمر به العالم، بعد انتشار فيروس كورونا، على أن تطرح الحلقات متتالية، وفقا للتقرير الذى نشر عل موقع "Variety".

وفى الفترة الأخيرة، قامت العديد من الشبكات بإعادة جدولة لـ مختلف برامجها، ومسلسلاتها، بسبب فيروس كورونا، الذي هز العالم وأغلق فعليًا صناعة الترفيه، حيث تم تأجيل مواعيد العرض الأول، أو إلغاء طرح بعد الأعمال، كما سيقوم بعض من المنتجين الاخرين بـ طرح بعض حلقات ويستأنفون إنتاج وتصوير باقى الحلقات المتبقية في وقت لاحق.

يبدأ الموسم الخامس من "Blindspot" في أعقاب الانفجار الذي ترك جين (جيمي ألكسندر)، يشاهده كضربة طائرة بدون طيار من خلال المنزل الآمن مع بقية الفريق في الداخل، وتتضمن الأسئلة التي يجب الإجابة عنها الموسم الجديد، من نجح في الحياة، وما إذا كان الفريق سيكون قادرًا على إزالة أسمائهم في أعقاب صعود مادلين (ماري إليزابيث ماسترانتونيو) إلى السلطة.