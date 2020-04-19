شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تحسم الجدل: كلنا كنا عارفين ان "لما كنا صغيرين" مسلسل ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت الفنانة نسرين الجدل المثار حول مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى تشارك فى بطولته والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى الحياة وdmc، وذلك بعد لاقت البوسترات الدعائية للعمل اعتراضاَ كبيراً من الجمهور ومستخدمى مواقع السوشيال ميديا بسبب وضع الفنانة ريهام حجاج والفنانين خالد النبوى ومحمود حميدة على البوستر.

وكتبت نسرين عبر حسابها بموقع "فيس بوك":"فى وسط كل الجدل اللى بيحصل ده أحب أشهد شهادة حق ...إحنا كلنا اتفقنا على المسلسل ده وإحنا عارفين إنه مسلسل ريهام حجاج و النجوم محمود حميدة و خالد النبوى على راسنا من فوق و هما بالفعل قبل اى حد على التتر بناء علي رغبة ريهام من اول يوم و احترامها ليهم".



نسرين أمين تحسم الجدل

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البرومو الثانى اليوم الأحد، والذى احتوى على العديد من القطات والمشاهد الممتلئة بعناصر التشويق من حب ورومانسية وهجر وخيانة، وظهر فيه كل الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.، كما انتهت النجمة الكبيرة سميرة سعيد مؤخراً من غناء تترات المسلسل المستمر فى التصوير حالياً.

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، والعمل شراكة انتاجية بين المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة ارت ميكر للمنتج أحمد عبد العاطى.

ويشهد المسلسل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى" تأليف هانى سرحان وإخراج بيترميمى عام 2017 حيث ظهر فى أول 7 حلقات فقط، كما يعد "لما كنا صغيرين" العمل الثالث فقط لمحمود حميدة فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم "ميراث الريح" عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائى الكبير.



ريهام حجاج



خالد النبوى



محمود حميدة