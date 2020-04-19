شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض الاختيار.. أمير كرارة مصوراتى فى أحدث "فوتوسيشن" بستايل ولوك جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أمير كرارة، فى ستايل ولوك جديد، من تصميم الاستايلست مى جلال، التى نشرت الصور عبر حسابها على انستجرام.

وظهر كرارة فى الصورة مرتديا قميصا أبيض وبنطلون يميل إلى اللون الرمادى الغامق، وفى إحدى الصور ظهر وهو يمسك الكاميرا ويلتقط بعض الصور.





من ناحية أخرى، أجل النجم أمير كرارة مشروعه الاذاعى، الذى كان من المفترض أن يقدمه فى شهر رمضان المقبل، حيث كان تعاقد على المسلسل الإذاعى الفترة الماضية، إلا أن ضيق الوقت وانشغاله بتصوير مسلسله "الاختيار" حال دون تقديم المسلسل الإذاعى خلال شهر رمضان الذى يحل علينا خلال أيام.

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واتفق كرارة مع الجهة المنتجة على تأجيل العمل إلى العام المقبل، مع الاحتفاظ بكافة التفاصيل بين الطرفين، حيث يشهد عام 2021 أول مشروع لأمير كرارة فى الإذاعة، أمير كرارة مشغول حاليا بتصوير مسلسله "الاختيار" ، الذى يتناول قصة حياة اسطورة الصاعقة أحمد المنسى، حيث يصور حاليا مشاهد كمين البرث الذى شهد استشهاد المنسى ومجموعة من الضباط والجنود البواسل على يد الإرهاب الأسود.





وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو التشويقى له، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، أسطورة الصاعقة.

ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون.