شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تروج لأغنية مسلسلها "100 وش".. ونجوم الفن يهنئونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت النجمة نيللى كريم، لأغنيه " مليونير" لمسلسلها " 100 وش"، وتشارك نيللى في غنائها مع فريق المدفعجية، ونشرت مقطع من الأغنية عبر حسابها على انستجرام، وهنأها الفنان عمرو سعد، قائلا:" مبرووووك"، وكتبت لها الفنانة آيتن عامر، قائلة:" أوبا بقى"، كما كتب الفنان شادى ألفونس:" مستنى المسلسل".

ومسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من ألفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى .

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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

كما قالت النجمة نيللى كريم: "إننا فى الظروف التى نعيش فيها نحتاج إلى طاقة إيجابية"، موضحة سبب تقديم مسلسل "بـ100 وش" فى شهر رمضان، قائلة: "عأوزين نرفه عن الناس ونفرفشهم".