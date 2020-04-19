بالفيديو| محمد رمضان يكشف عن أغنية جديدة لمسلسله "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان محمد رمضان عن أغنية جديدة لمسلسله "البرنس"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

ونشر "رمضان" الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، معلقًا "أغنية البرنس على قناتي الرسمية على يوتيوب، رمضان 2020، ثقة في الله نجاح".

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الأغنية كلمات محمد النجار، وألحان حسام فتحي، توزيع مادو الفظيع.

"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، نجلاء بدر، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، دنيا عبدالعزيز، إدوارد.