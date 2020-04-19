محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشف الفنان محمد رمضان عن أغنية جديدة لمسلسله "البرنس"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
ونشر "رمضان" الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، معلقًا "أغنية البرنس على قناتي الرسمية على يوتيوب، رمضان 2020، ثقة في الله نجاح".
الأغنية كلمات محمد النجار، وألحان حسام فتحي، توزيع مادو الفظيع.
"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، نجلاء بدر، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، دنيا عبدالعزيز، إدوارد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| محمد رمضان يكشف عن أغنية جديدة لمسلسله "البرنس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.