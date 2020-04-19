شيماء سيف لريهام سعيد: "همسح الفيديو والصلح خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حذفت الفنانة شيماء سيف مقطع الفيديو، الذي نشرته منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بشأن تصريحات الإعلامية ريهام سعيد، التي تحدثت فيها عن السمنة وجاء فيها اسم الفنانة شيماء سيف.

وكتبت شيماء: "وبما أننا داخلين على أيام مفترجة والصلح خير، وهي بعتت وبدأت بيه فحصل خير وهمسح الفيديو".

كانت شيماء نشرت منذ قليل مقطع فيديو للإعلامية ريهام سعيد، قالت فيه الأخيرة "إنجي وجدان مش ممكن تكون مبسوطة كدا لأن هي لو خست مش هتشتغل، زي مثلا لو شيماء سيف خست".

ومزجت شيماء سيف الفيديو بمقطع آخر ردًا على كلام ريهام، وظهر فيه سيدة تقول: "شكرا ليكي يا أم حمودة، أنا مش باكل من تلاجة أبوكي، لما أكون باكل من تلاجة أبوكي أبقي قولي أنا تخنتي ولا خسيتي، دا موضوع ما يخصكيش، تمام"، وعلقت "ملكيش دعوة بيا أنا بالذات".