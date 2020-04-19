فيديو| "الدنيا ربيع".. دانا حمدان تقلد سعاد حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت دانا حمدان متابعيها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بالتزامن مع عيد الربيع.

وظهرت دانا في الفيديو وهي تغني أغنية "الدنيا ربيع"، التي تغنيها الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم "أميرة حبي أنا"، كما ارتدت دانا فستانًا أحمر، وظهرت بـ"تسريحة" شعر قصير لتقترب من شكل "السندريلا".

وعلقت دانا: "الدنيا ربيع، سعاد حسني، شم النسيم".

واعتادت دانا حمدان مؤخرًا على مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو، من تطبيق "تيك توك"، تظهر فيها وهي تقلد فنانات مصريات منهم "شويكار، هند رستم، نبيلة عبيد، سعاد حسني".