خاص| تامر علي يكشف كواليس تقديم نوال الزغبي أغنية "سلطانة المعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة :

في ثالث تجاربه مع الدراما الرمضانية، قام الملحن تامر علي بوضع لحن تتر مسلسل "سلطانة المعز "، والذي يحمل عنوان "اتحاربت"، من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وغناء الفنانة اللبنانية نوال الزغبي .

تامر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الأغنية بدأت العمل عليها منذ فترة قريبة، ووبالتواصل مع مؤلفها الشاعر تامر حسين، تم تنفيذها كلمات ولحن في حوالي أسبوع فقط".

وأضاف: "ويقوم حاليا الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بوضع اللمسات النهائية للأغنية، وهي بالمناسبة ثالث تجاربي مع الشاعر تامر حسين وأغاني المسلسلات، إذ قدمنا معا من قبل في رمضان 2014 تتر مسلسل (كلام علي ورق)، غناء لؤي، وتوزيع نادر حمدي، والعام الماضي تتر مسلسل (ولد الغلابة) غناء بهاء سلطان، وتوزيع عادل حقي".

"سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.