محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
توفيت منذ قليل بهرة عنبر، شقيقة الفنانة نهال عنبر بعد صراع مع المرض.
قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"توفيت بهرة منذ نصف ساعة داخل المستشفى، وتتواجد الفنانة نهال عنبر حاليًا معها، ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن".
وكانت نهال عنبر نشرت على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، منذ أيام، صورة لشقيقتها، كتبت عليها: "ادعوا لبهرة أختي وحبيبتي الوحيدة إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة".
يُذكر أن بهرة شاركت العام الماضي في فيلم قصير بعنوان "مفتاح الحياة"، كما أن لها العديد من الأمسيات الغنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| وفاة شقيقة الفنانة نهال عنبر بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.