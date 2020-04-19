خاص| وفاة شقيقة الفنانة نهال عنبر بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت منذ قليل بهرة عنبر، شقيقة الفنانة نهال عنبر بعد صراع مع المرض.

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"توفيت بهرة منذ نصف ساعة داخل المستشفى، وتتواجد الفنانة نهال عنبر حاليًا معها، ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن".

وكانت نهال عنبر نشرت على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، منذ أيام، صورة لشقيقتها، كتبت عليها: "ادعوا لبهرة أختي وحبيبتي الوحيدة إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة".

يُذكر أن بهرة شاركت العام الماضي في فيلم قصير بعنوان "مفتاح الحياة"، كما أن لها العديد من الأمسيات الغنائية.