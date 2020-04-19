خاص| مخرج "يوم وليلة" عن اتهام الفيلم بالإساءة لـ"التمريض": "كلام عبثي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أبدى المخرج أيمن مكرم، مخرج فيلم "يوم وليلة" بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة درة، اندهاشه من الدعوات التي تطالب بوقف عرض الفيلم واتهامه بالإساءة لمهنة التمريض والممرضات.

وقال أيمن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نحترم مهنة التمريض وأي مهنة في الدنيا وكل شخص يؤدي عمله كما ينبغي، وندين من لا يؤدي شغله بجدية، وفي النهاية نحن لا نعمم، ما يقدمه الفيلم دراما وتمثيل، حكاية تشير إلى أن هناك حالة وشخصية في رواية".

ووصف الاتهام بأنه كلام غير منطقي، ولا يُرد عليه بالمنطق، موضحًا "كلام ميتردش عليه، الرد عليه هيظهره كإنه حاجة بجد، دي ناس بتهزر، فيلم اتعمل من كام شهر واتشال من دور العرض، فهل لو مكنش حصل كورونا مكنش حد هيتكلم"، معتبرًا الأمر استغلال لموقف صعب رغبة في الظهور والشهرة على حساب أناس يعملون بجد، متسائلًا "طب هنجيب كل تاريخ الممرضات والأطباء في السينما المصرية، كلام عبثي معنديش رد على الكلام ده".

أضاف أيمن "ده نوع من الفراغ والإشغال بكلام فارغ، نحتاج للتركيز في الأزمة الموجودة حاليًا، ركزوا في حاجات تانية وفي اعمالكم مينفعش نتكلم عن التمثيل والفن والفيلم خلص. موقف عبثي، هذا النائب اخد وقت من مجلس الشعب لتقديم طلب إحاطة عن فيلم خلص، بدل ما يتكلم عن موضوعات أهم متعلقة بالأزمة كالحديث عن: المستشفيات، بدل الممرضين والدكاترة، توفير وسائل نقل زيادة عشان تنقلهم وقت الحظر، يهتم ببدل العدوى، موضوعات مهمة لازم يفهموا ان ليهم ادوار تانية غير الفرجة على الأفلام ويقولوا الفيلم بيقول عنهم ايه، أما مشاهدة الفيلم ونقده فهو دور النقاد".

واختتم "في عز الجائحة ووجود موتى نتكلم عن فيلم بيقول ايه، المفروض الرأي العام يحاكمهم إزاي في عز الوباء بتتكلموا عن فيلم، بدل ما تنشغلوا بما هو أهم، بيسيبوا الكارثة الكبيرة وبيعملوا شعارات".

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كان الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، تقدم اليوم الأحد، بأول طلب إحاطة حول فيلم "يوم وليلة"، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واتهم حساسين الفيلم بالإساءة إلى مهنة التمريض المصري، مطالبًا بسرعة التدخل للوقف الفوري لهذا الفيلم.

وتابع البرلماني بأن جميع الممرضات والممرضين المصريين داخل الجيش الأبيض المصري يستحقون التحية والتقدير من الشعب المصري، منوهًا بأنهم حصلوا فعلًا على هذا التقدير، ولا يمكن أن نسمح بالإساءة إلى مهنة التمريض في الداراما والفن.

واستطرد حساسين: "كنت أتمنى أن يتم تجسيد الدور البطولي للمنظومة الصحية المصرية بجميع أفرادها في مواجهتهم مع فيروس كورونا، وتقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها".

"يوم وليلة" فيلم استقبلته دور العرض مطلع يناير الماضي، تأليف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع.