فيديو| أحمد السعدني وأحمد داود يتجولان بالدراجة الهوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد داود مقطع فيديو، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر في الفيديو رفقة داود صديقه الفنان أحمد السعدني، وهما يتجولان مسخدمان دراجات هوائية، كما شارك جمهوره بمقطع من أغنية "الدنيا ريشة في هوا" بصوت "الكينج" محمد منير.
جدير بالذكر أن الفنان أحمد داود يشارك في رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربيني، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي، من إخراج هاني خليفة.
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