نيللي كريم تروج لأغنية مسلسل "بـ100 وش".. وعمرو سعد يهنئها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نيللي كريم مقطع من تتر مسلسلها "بـ100 وش"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت نيللي على الفيديو: "أيوه بقا مع المدفعجية، آسر ياسين". وعلق الفنان عمرو سعد على الفيديو: "مبروك". Advertisements طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بـ100 وش" الأغنية الدعائية للمسلسل بعنوان "مليونير"، غناء "المدفعجية"، عبر الحساب الرسمي بموقع "انستجرام"، أمس السبت. مسلسل "بـ100 وش"، كان يحمل "اسم النصابين"، ويشارك ببطولته نيللي كريم، آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب. المسلسل سيُعرض على شبكة تليفزيون الحياة.

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