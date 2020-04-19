تراند اليوم : دعوات لمقاطعة مسلسل "عادل إمام" في رمضان بسبب هذه الفنانة

انطلقت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، لمقاطعة مسلسل "فلانتينو"، للنجم عادل إمام المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وجاء ذلك ردًا على مشاركة الممثلة داليا البحيري في المسلسل، عقب تداول منشور لها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" تضمن إهانة للعمالية اليومية، التي لم تتوقف عن الخروج لكسب قوت يومها، على الرغم من دعوات الحكومة بالبقاء في المنازل لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المسلسل من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز وداليا البحيري. تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث المسلسل حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

وتخشى "داليا" من انعكاسات أزمتها الأخيرة على شعبيتها، بعد أن سبق وتعرضت لهجوم إثر سخريتها من محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، ومن أصله الريفي، واصفة إياه بـ "الإرهابي"، وأن فيه "لؤم الفلاحين".

كانت "داليا" أثارت موجة من الغضب بتعليق كتبته عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"،، وكتبت : "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".

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وأضاف: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا! أولا معظم المؤسسات الخيرية -وبقول معظم مش كل- بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا، وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كدة والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كده إحنا رايحين في داهية".

وسيطرت حالة من الغضب بعد تصريحات "داليا" المسيئة للفقراء. وتصدرت تريند تويتر بعد تدشين عدد من رواد الموقع لهاشتاج تحت عنوان مسيء وهو (#داليا_البحيري_انتي_كومبارس) إثر هجومها على العمالة اليومية .

وقال أحد المتابعين: لازم تتعاقب على كلامها ضد الشعب المصرى واهانتها ليهم ، هي مش احسن من شرين عبد الوهاب لما تغلط.

وقال آخر: هية ناسية انها بقت شغالة باليومية برضه و ان فات وقت النجومية خلاص.

وأوضحت "داليا" أنها لم تقصد الإساءة إلى الجمهور بتصريحات سابقة، وأشارت إلى أنها تحدثت عن فئة من الجمهور "تتوجه للشوبنج"، وليس لاضطرارهم للنزول لتلبية احتياجاتهم.