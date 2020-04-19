تراند اليوم : مطرب مصري شهير : كورونا خدعة كبيرة للتخويف

في الوقت الذي حظر فيه الكثير من الفنانين والفنانات بضرورة التزام الحجر المنزلي وعدم النزول إلى الشارع إلا للضرورة القصوي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم وفي مصر، وصف الفنان المصري محمود العسيلي الفيروس بالخدعة الكبيرة.

وقال العسيلي في تغريدة له علي صفحته بتويتر، إن التايخ سيشهد أننا نشهد بأكبر خدعة في تاريخ البشرية.

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وأضاف أن حجم التهويل والتخويف غير منطقي وغير مبرر.

وكتب العسيلي في تغريدته: "سيشهد التاريخ اننا نشهد و نمر باكبر عملية خداع في تاريخ البشرية .. حجم التهويل و التخويف غير منطقي و غير مبرر ..

#كوفيد_19 #كورونا"