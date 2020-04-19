تراند اليوم : ممثلة شهيرة ترد على فيديو "ريهام سعيد" الذي أغضبها

حذفت الممثلة المصرية، شيماء سيف، مقطع فيديو ردت به على الإعلامية ريهام سعيد، التي علقت على بدانتها، باعتبارها السبب في تلقيها عروض للعمل.

وكتبت شيماء سيف عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "وبما أننا داخلين على أيام مفترجة والصلح خير وهي بعتت وبدأت بيه فحصل خير وهمسح الفيديو".





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جاء ذلك بعد أن أثارت "ريهام" غضب "شيماء" عقب قولها في بث مباشر عبر حساباتها في مواقع التوصل الاجتماعي: "لو شيماء سيف خست مش هتشتغل لأن الناس حبتها كدا فبالنسبالها التخن ميزة مش عيب".

وردت "شيماء" بنشر فيديو تضمن مقطع "ريهام" عنها مع مقطع للشيف "صدفة جاد"، وهي تتحدث عن أنها تأكل من الثلاجة الموجودة في منزلها وليست من ثلاجة أي بيت آخر.

لكنها حذفت الفيديو، في حين لم تحذف "ريهام" بعد الفيديو الذي علقت فيه على بدانة "شيماء سيف".