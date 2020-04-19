وزير الثقافة : أغنية كلمة حق تعكس مشاعر التقدير والإمتنان تجاه ابطال المجتمع

أنتجت وزارة الثقافة اغنية جديده بعنوان "كلمة حق" إهداء من قلب مصر الي شعب مصر تبرز خلالها جهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة والقطاع الطبي في التصدي لفيروس كورونا المستجد .



اكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، ان القوى الناعمة بمختلف صورها

تلعب دورا حيويا فى تشكيل الوعى وتعد ادق وسيلة للتعبير عن الوجدان الجمعي، وأضافت انه تم انتاج اغنية كلمة حق اهداء من قلب مصر الى شعب مصر انطلاقا من مشاعر التقدير والامتنان التى يعكسها نبض المجتمع تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة وابطال القطاع الطبى وكل من يشارك فى العمل لرفعة الوطن، موجهة التحية لكل من ساهم فى تنفيذ هذا العمل وخروجه للنور .



أغنية "كلمة حق" غناء نهى حافظ، كلمات والحان السيد شعبان فرج، توزيع يحيى الموجي، ميكس احمد لطفي، مونتاج شريف رضا ورؤية محمد منير .

