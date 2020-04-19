فيديو.. كريم فهمي يروج لمسلسله الرمضاني "ونحب تاني ليه"

طرح الفنان كريم فهمي، البرومو الدعائي الخاص بمسلسله الرمضاني الجديد"ونحب تاني ليه"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

المسلسل بطولة "ياسمين عبد العزيز،

شريف منير، كريم فهمي، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارولين عزمي"، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج:مصطفى فكري.

يذكر أن كريم قد شارك في رمضان الماضي من خلال مسلسل "أمر واقع" بمشاركة عدد من نجوم الدراما أبرزهم"نجلاء بدر، ريم مصطفى، ملك قورة، أحمد وفيق، نهى عابدين"، ومن تأليف:محمد رفعت، إخراج:محمد أسامة.

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