فيديو..أوبريت "احنا قدها" يتخطى الـ 100 ألف مشاهدة على "يوتيوب"

حقق كليب أوبريت "إحنا قدها" أكثر من 100 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". كلمات :عماد الأسعد، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:حمزة الغازي. يشارك في الأوبريت بجانب الفنان أحمد زاهر، مجموعة غنائية مميزة "دنيا بطمه، شيراز، أيمن Advertisements زبيب، أمير دندن ماهر، أحمد عمار الكوفي، مراد ملحم، سامي باي"، ويهدف بتوجيه رسالة طمأنينة للعالم أجمع في ظل الظروف العصيبة لتي يعيشيها جراء وباء زبيب، أمير دندن ماهر، أحمد عمار الكوفي، مراد ملحم، سامي باي"، ويهدف بتوجيه رسالة طمأنينة للعالم أجمع في ظل الظروف العصيبة لتي يعيشيها جراء وباء كورونا المستجد.

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