

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان وينتظر العديد من نجوم الفن طرح اعمالهم خلال الماراثون الرمضاني سواء من خلال المسلسلات التي تذاع عبر القنوات الفضائية أو الراديو.

كشفت إذاعة "ميجا F.M 92.7" عن خريطة المسلسلات الإذاعية التي تطرحها في رمضان:

"لف وإرجع تاني"

بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد ‏حلاوة، سلوى عثمان, ليلى عز العرب, حسام داغر، وتأليف مجدى الكدش وإخراج علاء خلف Advertisements ويذاع 3:30 عصرًا. ويذاع 3:30 عصرًا.

"فرح عديلة"

بطولة إسعاد يونس وبيومي فؤاد، يذاع الساعة 4:15 مساء.

"دفعة محمد صلاح"

بطولة مصطفى خاطر، مى كساب، إنعام سالوسة، عبد الله مشرف، سامى مغاوري، يحيى ‏محمود، فتحى سعد، محمود عامر، تأليف عمرطاهر، إنتاج المعتز بالله محمد، إخراج خالد الشوربجى ويذاع الساعة 5 مساء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مسلسلات "ميجا F.M" في رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.