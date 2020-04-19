الليلة.. حاتم فهمي يلتقي بجمهورة لايف على فيسبوك



يلتقي المطرب حاتم فهمي جمهوره من خلال "لايف" في العاشرة مساء اليوم الأحد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي

الشهير "فيسبوك".ومن المقرر ان يقدم فهمي مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها جمهورة.يذكر أن أخر اعمال المطرب حاتم فهمي أغنية "شفت" كلمات وألحان عمر الشربيني، توزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، الكليب إخراج عمر الشربيني، ويظهر حاتم في الكليب بلوك جديد عليه.