فيديو.. أوبريت انت أقوى يتخطى الـ 90 ألف مشاهدة على "يوتيوب"

حقق أوبرت "انت أقوى" اكثر من 90 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:مدحت العدل، ألحان:عمر مصطفى، توزيع نادر حمدي، من إخراج :طارق

العريان.

ضم الأوبريت مجموعة غنائية عربية هم "محمد منير، تامر حسني، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة"، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الممثلين في

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الكلب أبرزهم"يسرا، ليلى علوي، ماجد الكدواني، درة التونسية، بيومي فؤاد، ماجد المصري، أكرم حسني، لبلبة، هنادي مهنى"، بالإضافة إلى السينارست تامر حبيب، الإعلامية إنجي علي، الملحن عمرو مصطفى.

ويأتي "أنت أقوى" حاملاً رسالة إيجابية في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا المستجد.