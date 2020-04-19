شاهد.. نيللي كريم تروج لأغنية "مليونير" ضمن مسلسلها الجديد بـ100 وش

نشرت الفنانة نيللي كريم مقطع فيديو من اغنية "المليونير" لفرقة المدفعية ضمن مسلسلخا الجديد "بـ100 وش"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

يشار إلى أن تدور أحداث عوفي إطار كوميدي لايت، يقع لبطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدية.

الجدير بالذكر أن مسلسل «بـ100 وش» بطولة نيللي كريم، أسر ياسين، علا رشدي، محمود الشرقاوي، عمر الشناوي، مصطفى درويش، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إخراج كاملة أبوذكري وإنتاج جمال العدل.

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