حفلة محمد عساف الاكثر مشاهدة حسب قراء موقع الخليج 365

ميرنا وليد - بيروت - بيطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.
سؤال الإستفتاء للاسبوع الماضي: من شاهدتم من حفلات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ عاصي الحلاني أو صابر الرباعي أو رامي عياش أو محمد عساف؟
وبعد اسبوع من التوصيت حصل محمد عسافعلى 42% من الاصوات اما صابر الرباعي وعاصي الحلاني حصلا على 21% أما رامي عياش حصل على 16%
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