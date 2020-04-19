ميرنا وليد - بيروت - فاجأت بعض النجمات الخليجيات الجمهور مؤخرا بإطلالتهنّ التي تتّسم بالجرأة، ومن بينها:

الفنانة ​شمس الكويتية​ التي تظهر احيانا بملابس مكشوفة متحديّة العادات والتقاليد في الخليج العربي. إضغط للمزيد Advertisements كما ان الفنانة وعد فاجأت الجمهور بإطلالتها خلال إحيائها إحدى الحفلات، إذ اعتبر البعض ان فستانها الشفاف وقَصة شعرها لا يتطابقان مع المجتمع الخليجي.

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كانت هذه تفاصيل خبر فنانات خليجيات كسرن القيود بإطلالات جريئة جداً وشمس الكويتية ووعد أبرزهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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