باميلا الكيك تثير الجدل بردها على نادين نسيب نجيم : ما بقا تحكي بالحجار

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة اللبنانية ​باميلا الكيك​ الجدل بردها على تصريح للممثلة ​نادين نسيب نجيم​ حين قالت انهاتعتبر التعليقات السلبية كالحجار وتبني من خلالهم سلم للنجاح وهذا ما تعلمه لابنتها كي لا تنزعج من اي شيء سلبي حولها.

وكتبت باميلا على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :ما بقش تحكي بهالحجار كنادين!!! وعمبِتْعَلْمي بنتك كمان؟؟ احكوا بالورود وتعوا نرد هالدني حلوة بقا.. أكييييد ما الله خلقنا لنكون هلقد... عكس ما هوّي بدو! بهديكي وردة، هيدا اللي انشالله بدّي علمو لأولادي بس أوصل لهالمرحلة الذهبية من حياتي

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