ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة الكوميدية المصرية شيماء سيف على انتقاد الإعلامية ريهام سعيد لها بفيديو تحدثت فيه مجددا عن السمنة مشيرة الى ان الممثلتين شيماء سيف وإنجي وجدان زاد وزنهما وان ذلك من مصلحتهما، وأنهما إذا قررتا إنقاص وزنهما لن يحبهما الجمهور.
وقالت بفيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا ليكي يا أم حمودة أنا ما باكلش من تلاجة أبوكي.. لما أكون باكل من تلاجة أبوكي قولى إنتى تخنتي أو خسيتي.. دا موضوع ما يخصكيش تمام".
وأرفقت الفيديو بتعليق: "ملكيش دعوة بيا أنا بالذات.. أنا متعشية محشي كرنب وممكن أبهدلك.. وبعدين ما إنتى خسيتي واشتغلتي ولا نسيتي".
كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف ترد على انتقاد ريهام سعيد لشكلها: لما باكل من تلاجة أبوكي قولي إنتي تخنتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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