باسل خياط يغني ويرقص في برومو "النحات" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر برومو عرض مسلسل "النحات" الذي سيعرض في رمضان من بطولة ​باسل خياط​ و​أمل بوشوشة​ وليا بوشعيا. وظهر خياط في الفيديو وهو يغني ويرقص على حلبة ملاكمة مما جعل المشاهدين يتحمسون لمشاهدة الشخصية التي سيجسدها في المسلسل.

ورجح كثر أن خياط سيجسد شخصية "شيلبي" النسخة السورية وان النحات هو النسخة العربية من المسلسل العالمي "Peaky Blinders".

ويروي مسلسل "النحات" قصة يمان "باسل خياط" الذي يقرر أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده.

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